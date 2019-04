Pesquisa vê piora na percepção do cenário político por parte do setor privado

Pesquisa do Grupo de Líderes Empresarias divulgada nesta segunda-feira, 15, feita com uma plateia de cerca de 400 empresários, mostrou uma piora na percepção do cenário político por parte do setor privado. Para a maior parte deles, o ambiente político é o principal fator que impede o crescimento das empresas e cresceu 10 pontos, atingindo 52% das respostas e superando a carga tributária.

O levantamento aponta ainda que, para 88%, o cenário político é o principal fator de preocupação no cenário atual. A pesquisa aponta ainda que a nota do setor para a eficiência do governo federal caiu em relação a março, de 5,1% para 4,7%. Para os Estados, no entanto, teve uma leve alta, de 6,3% para 6,5%.