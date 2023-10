Pesquisa do Fed de NY mostra perspectiva ainda sólida para gasto dos consumidores nos EUA

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York avalia, em análise publicada nesta quarta-feira, 18, o quadro “ainda sólido” nos gastos dos consumidores nos Estados Unidos. Em texto firmado por Andrew Haughwout, Donghoon Lee, Daniel Mangrum, Jonathan McCarthy, Davide Melcangi, Joelle Scally e Wilbert van der Klaauw, a instituição aponta que, no geral, as famílias têm reportado expectativas “sólidas e estáveis” para crescimento dos gastos, consistentes com as evidências de força e liquidez dos balanços das famílias.

Agora, porém, com a alta recente nos juros, as finanças das famílias nos EUA devem ficar “mais apertadas nos próximos meses”. Além disso, a retomada de pagamentos de financiamentos estudantis poderia ter “efeitos negativos substanciais em famílias vulneráveis”, adverte o texto.

Também é citada a persistência do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês).

A força da inflação surpreendeu muitos analistas, sobretudo ao longo do primeiro semestre deste ano. Agora, o Fed Nova York diz que trabalha para “tentar entender esses erros das projeções”, nesse contexto.