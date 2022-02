Economia Pesquisa do BCE vê inflação na zona do euro abaixo da meta de 2% em 2023

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou os resultados de uma pesquisa em que prevê que a inflação na zona do euro deve desacelerar para abaixo da meta em 2023. O levantamento, denominado “Pesquisa de Previsores Profissionais”, mostra que as expectativas de inflação situaram-se em 3,0%, 1,8% e 1,9% para 2022, 2023 e 2024, respectivamente.

Em relação ao estudo conduzido no quarto trimestre do ano passado, as expectativas foram revisadas para cima em 1,1 ponto porcentual para 2022 e em 0,1 ponto porcentual para 2023. As expectativas para 2024 não haviam sido pesquisadas na rodada anterior.

“Os entrevistados atribuíram as revisões em alta principalmente a novos aumentos nos preços de energia e ao impacto contínuo dos desequilíbrios entre oferta e demanda. Ao mesmo tempo, eles continuam esperando que a inflação caia – para 1,8% em dezembro de 2022”, diz a pesquisa.

De acordo com o levantamento, os entrevistados também esperam que o surgimento da variante Ômicron do coronavírus tenha resultado em um crescimento econômico temporariamente mais lento no quarto trimestre de 2021 e que essa tendência continue no primeiro trimestre de 2022, mas uma recuperação no segundo e terceiro trimestres deste ano.