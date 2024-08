Pesquisa aponta maior interesse da população em economizar

Pesquisa recente do Datafolha, que entrevistou 2 mil consumidores, revelou que o interesse em economizar dinheiro aumentou de 23% em 2021 para 28% em 2023. O crescimento demonstra uma conscientização financeira mais acentuada e um desejo de maior segurança econômica entre a população.

André Minucci, professor e especialista em gestão de empresas, destaca a importância de estabelecer metas claras e realistas como base para um planejamento financeiro eficaz.

“Definir objetivos financeiros específicos, como comprar uma casa, fazer uma viagem ou garantir a aposentadoria, é essencial para manter o foco e a motivação”, afirma. Ele sugere que dividir esses objetivos em metas de curto, médio e longo prazo facilita o acompanhamento do progresso e permite ajustes necessários ao longo do caminho.

No entanto, o planejamento financeiro não se resume apenas a números e metas; ele envolve também o controle emocional, enfatiza Minucci. O especialista diz que as emoções podem ser grandes aliadas ou inimigas do sucesso financeiro.

“As emoções muitas vezes nos levam a tomar decisões financeiras impulsivas, como compras por impulso ou investimentos arriscados”. A inteligência emocional, segundo ele, é uma ferramenta essencial para reconhecer e gerenciar essas emoções, promovendo decisões mais racionais e equilibradas.

Outro aspecto fundamental do planejamento financeiro, de acordo com Minucci, é a criação de um orçamento realista. Ele recomenda que, ao elaborar um orçamento, todas as fontes de renda e despesas mensais sejam consideradas, inclusive as pequenas despesas que frequentemente passam despercebidas.

“Um orçamento bem elaborado é a chave para evitar o endividamento e garantir que você viva dentro das suas possibilidades”, aconselha o especialista.

A pesquisa do Datafolha indica que, embora o interesse em economizar esteja crescendo, é fundamental que isso seja feito de forma estratégica. Além de poupar, Minucci ressalta a importância de constituir um fundo de emergência que cubra de três a seis meses de despesas, protegendo-se assim contra imprevistos financeiros.

Para Minucci, o conhecimento financeiro é um dos pilares para uma vida econômica saudável. Ele encoraja a busca constante por educação financeira, seja por meio de livros, cursos ou workshops, como forma de fortalecer a confiança e a capacidade de tomar decisões informadas.

“Quanto mais você aprende sobre finanças, mais preparado estará para tomar decisões informadas e aproveitar oportunidades de investimento”, completa.

O aumento do interesse em poupar, conforme identificado pelo Datafolha, reflete uma tendência positiva de maior conscientização financeira entre os brasileiros. Contudo, afirma o professor, para que essa disposição se traduza em resultados concretos, é essencial seguir as orientações de especialistas e investir em inteligência emocional.

“Ao combinar metas claras, controle emocional, orçamento estratégico e educação financeira contínua, é possível alcançar uma saúde financeira sólida e garantir um futuro mais seguro e próspero”, conclui Minucci.