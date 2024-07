Peru: BC mantém taxa básica de juros inalterada em 5,75%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCPR) manteve a taxa básica de juros inalterada em 5,75% pela segunda reunião consecutiva. Em comunicado, a instituição afirma que novos movimentos das taxas dependerão de novas informações sobre a inflação, porém, foi destacado que a inflação sem alimentos e energia continuou a “apresentar certa persistência”.

O banco reconheceu que a inflação e as expectativas de inflação dão sinais de caminhar à meta, e que as pressões inflacionárias globais estão se atenuando. A próxima decisão do BCRP acontecerá em 8 de agosto.