Pedro Parente será sócio da gestora EB Capital, após sair da BRF

A gestora EB Capital informou que o executivo atual presidente da BRF, Pedro Patente, se tornará um dos sócios e presidente da gestora de private equity quando deixar a cadeira de CEO da companhia de alimentos. Atualmente, os sócios da EB Capital são Duda Sirotsky, Pedro Melzer e Luciana Ribeiro. “A relação de Parente com os novos sócios é antiga. Trabalharam juntos entre 2003 e 2009 na RBS. Entre as empresas investidas da EB Capital está a Sumicity, uma das maiores empresas de fibra ótica do Brasil”, disse a gestora em nota.

No dia 28 de março deste ano, o conselho de administração da BRF elegeu, por unanimidade, Lorival Nogueira Luz Jr., atual diretor vice-presidente executivo global, para o cargo de diretor presidente global no lugar de Parente. A posse do novo CEO ocorrerá no dia 17 de junho, quando Parente deixará o cargo que vem acumulando desde 18 de junho do ano passado. Na data, a BRF informou que Parente continuará na posição de presidente do conselho de administração da empresa, para o qual foi eleito em 26 de abril de 2018, para um mandato de dois anos.