Pedro Parente pede demissão do cargo, anuncia Petrobras

Foto: José Cruz - Agência Brasil

A Petrobras anuncia a demissão do presidente Pedro Parente na manhã desta sexta-feira, dia 1º de junho. O executivo estava, por volta das 11h30, em reunião com o presidente da República Michel Temer, no Palácio do Planalto. O encontro – e a demissão – ocorrem após o governo lançar medidas com custo de R$ 13,5 bilhões para baixar o preço do diesel e ajudar a encerrar a greve dos caminhoneiros.

Em fato relevante, a companhia informa que a nomeação de um CEO interino será examinada pelo Conselho de Administração ao longo desta sexta-feira, e que a composição dos demais membros da diretoria executiva não sofrerá qualquer alteração.

Juros futuros reduzem queda após demissão de Parente

O pedido de demissão de Pedro Parente da Petrobras nesta sexta-feira, dia 1º, pesou no mercado futuro de juros. As taxas, em baixa com leilão extraordinário do Tesouro, reduziram a queda após a divulgação da informação, por volta das 11h30.

Segundo fontes, a notícia amplia a preocupação com enfraquecimento do governo Temer e risco político. “Além de risco de mais heterodoxia”, disse um profissional. Às 11h31, o DI para janeiro de 2021 apontava 8,86%, perto do ajuste anterior de 8,89%.

Antes da notícia, juros futuros renovaram por volta das 11h desta sexta, mínimas da sessão. Segundo profissionais, as taxas refletiam o anúncio do Tesouro, na última quarta-feira (30), de que continuará realizando leilões de recompra de Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F) para 2025, 2027 e 2029 hoje e na próxima semana.

Contava ainda, o fato de o órgão ter antecipado a divulgação da portaria com o lote a ser ofertado nesta sexta-feira contribuiu para dar previsibilidade ao mercado.

As taxas também estavam influenciadas em baixa pela piora de perspectiva para o crescimento da atividade econômica. Às 10h56, o DI para janeiro de 2021 apontava 8,74%, de 8,72% na mínima e 8,89% no ajuste de quarta-feira.