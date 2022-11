Economia PEC será entregue à tarde, com prazo de 4 anos para Bolsa Família, diz senador

O senador Paulo Rocha (PT-PA) confirmou na manhã desta quarta-feira, 23, que o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição será entregue à tarde ao Senado e terá escrito um prazo de quatro anos para que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos. Segundo ele, o valor de R$ 175 bilhões é imprescindível para o governo eleito.

“Vamos deixar as PEC paralelas de lado e vamos trabalhar a nossa”, afirmou Rocha, ao chegar ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.