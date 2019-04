PEC da Previdência será a prioridade na próxima sessão da CCJ, diz Marinho

Depois da sinalização na quinta-feira, 11, de que a reforma da Previdência poderia ser a segunda votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na próxima quarta-feira, 17, o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, declarou na manhã desta sexta-feira, 12, que o presidente da CCJ, deputado Felipe Franceschini, afirmou que manterá a Previdência como prioridade na sessão.

“Franceschini publicará hoje a pauta da comissão e me disse pessoalmente que será votada primeiro a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Previdência”, disse Marinho em entrevista à Radio Bandeirantes. “Ouvi dele ontem que a pauta da comissão dará prioridade à Previdência. O cronograma estabelecido na CCJ está mantido”, reforçou.

Marinho reconhece que, pela importância da proposta, o texto deverá seguir sob escrutínio dos parlamentares. “O parlamento certamente está debruçado sobre o tema e dá a importância que ele requer. A sociedade brasileira tem pressa e entendemos que deverá haver celeridade sem haver prejuízo na qualidade do debate”, comentou.

“Em todas as bancadas que visitei, 11 na Câmara e duas no Senado, encontrei um espírito extremamente propositivo em relação à reforma, num ambiente melhor do que era durante a tramitação da proposta do governo Temer”, disse Marinho. “Até mesmo a oposição, quando discute conosco a proposta, admite e reconhece a necessidade de se reestruturar o sistema previdenciário”, apontou o secretário.