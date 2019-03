Paulo Guedes deverá ir ao Senado na semana que vem, diz líder do governo

O governo está negociando a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Senado na semana que vem para falar sobre a agenda da equipe econômica.

O debate com os senadores deverá ocorrer na próxima quarta-feira, 13, ou na quinta-feira, 14, no plenário da Casa, de acordo com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

A ideia é que o ministro faça uma exposição sobre a proposta de um novo pacto federativo e apresente ao Senado uma agenda além da reforma da Previdência. A reforma no sistema de aposentadorias e outros temas, no entanto, também devem ser debatidos a partir de perguntas dos senadores. Além da presença de Guedes no plenário, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) convidou o ministro para falar sobre o endividamento dos Estados no colegiado – convite ainda pendente de resposta.

Para a sessão plenária, na qual o ministro já teria confirmado presença, de acordo com o parlamentar, outra sugestão é convidar governadores e prefeitos. A programação ficará a cargo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).