Paulo Guedes chega ao TCU para reunião com presidente do órgão de controle

O futuro ministro da Economia e coordenador econômico do governo de transição, Paulo Guedes, chegou nesta tarde de terça-feira, 27, ao Tribunal de Contas da União (TCU) para reunião com o presidente do órgão de controle, ministro Raimundo Carreiro. Havia expectativa de que o indicado para a presidência da Caixa, Pedro Guimarães, e o indicado para a presidência do Banco do Brasil, Rubem Novaes, também participassem do encontro, mas Guedes chegou sozinho.

Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou na segunda-feira, Guedes deve discutir com o TCU a possibilidade de assinar o acordo de revisão da cessão onerosa do pré-sal entre a União e a Petrobras sem precisar da aprovação de projeto de lei que tramita no Senado. A avaliação é que o projeto de lei da cessão onerosa, embora dê conforto ao governo, não é fundamental para a assinatura do acordo. O projeto de lei surgiu justamente para dar segurança aos técnicos, que temiam ser processados pelo TCU caso o acordo fosse considerado desfavorável. Se o TCU der aval ao acordo, mesmo sem o projeto de lei aprovado pelo Senado, esse problema estará resolvido.