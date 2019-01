Participação de Sergio Moro será destaque no fórum

O Fórum Econômico Mundial vai usar a presença do ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, para promover sua nova bandeira: a “moralização da globalização”. Questionado por ativistas e diante de eleições que mostram reação popular contra as elites, Davos assumiu a campanha contra a corrupção.

“Precisamos de uma remoralização da globalização”, defendeu o fundador do fórum, Klaus Schwab, em discurso na terça, 15, em Genebra. Não por acaso, na delegação brasileira, a participação de Moro na agenda de Davos ganhou destaque. No dia 22, o ministro será um dos principais integrantes de um debate sobre “restaurar confiança e integridade”. Ele divide o palco com a presidente da Transparência Internacional, Delia Ferreira Rubio, e com o especialista suíço, Mark Pieth. Dois dias depois, Moro será o principal nome de um debate sobre “crime globalizado”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.