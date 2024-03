Parlamentares resolvem impasse que ameaçava aprovação de proposta que evita shutdown nos EUA

Os parlamentares norte-americanos que estão terminando de redigir seis projetos de lei de gastos anuais dos Estados Unidos resolveram o impasse sobre o financiamento para a segurança das fronteiras locais, abrindo caminho para o Congresso aprovar a legislação. Os legisladores têm um prazo apertado para aprovar o texto e, assim, evitar uma paralisação (shutdown) parcial do governo neste fim de semana.

Os negociadores do Congresso dos EUA chegaram a um acordo na noite de segunda-feira sobre as disposições do projeto de lei de financiamento do Departamento de Segurança Interna.

Esse projeto de lei ficou preso em um embate de 11 horas com a Casa Branca sobre gastos com a fronteira, que se tornaram uma questão importante em muitos Estados indecisos em ano de eleições presidenciais.

Em um comunicado na manhã de terça-feira, o presidente da Câmara, Mike Johnson (Republicanos), disse que um acordo foi alcançado sobre o tema, e os comitês da Câmara e do Senado começaram a redigir o texto do projeto de lei a ser “preparado para divulgação e consideração por pela Câmara e pelo Senado o mais rápido possível”.

Presidente dos EUA, Joe Biden disse na terça-feira que um caminho para a legislação de financiamento restante foi finalizado e que ele assinaria a medida imediatamente quando ela chegasse à sua mesa. A legislação deverá ser distribuída aos membros nos próximos dias.

Uma regra da Câmara que exige que os membros tenham três dias para revisar a maior parte da legislação poderia adiar a votação até o prazo de sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.