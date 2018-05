Parente diz que sairá MP com detalhes das medidas anunciadas domingo

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, informou que o diretor Financeiro da companhia, Ivan Monteiro, está nesta terça-feira, 29, em Brasília para discutir com representantes do governo, inclusive da Fazenda, os detalhes da subvenção no preço do óleo diesel anunciada pelo presidente Michel Temer no domingo.

O governo vai pagar até R$ 0,30 por litro do diesel para que oscilações das cotações internacionais não cheguem ao consumidor. Além disso, vai reduzir impostos para garantir ganho de mais R$ 0,16 por litro na bomba. Falta, no entanto, regulamentar as mudanças, que seguirão uma metodologia ainda a ser definida. O texto, que deverá ser publicado na forma de medida provisória ou decreto, poderá sair nesta terça-feira, 29, ou na quarta, 30. A intenção é que a nova metodologia de reajustes, que pode trazer uma fórmula paramétrica, “respeite os conceitos básicos da atual política de preços”.

Parente insistiu, durante a teleconferência com analistas realizada nesta terça-feira, que o conceito econômico da política de preços em vigor não será alterado, ou seja, a empresa continuará revendo os seus preços de acordo com as variações das cotações no mercado internacional e do câmbio. “O governo entende a relevância de manter a equação da política de preços”, afirmou.