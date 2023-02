Paraná prepara arrendamento de mais duas áreas do Porto de Paranaguá

O governo do Paraná deve enviar até abril ao Tribunal de Contas da União (TCU) os editais para os leilões de arrendamento de mais duas áreas do Porto de Paranaguá. Juntas, envolvem investimentos da ordem de R$ 2,1 bilhões, e cada um têm sido estudada por cerca de sete grupos operadores.

As duas áreas são denominadas PAR14 e PAR15, e serão destinadas à movimentação de granéis sólidos vegetais – um dos pontos fortes de Paranaguá.

As áreas misturam estruturas que já estão em operação com áreas “greenfield”, ou seja, que serão desenvolvidas do zero. Os investimentos previstos são de R$ 800 milhões e de R$ 1,3 bilhão, respectivamente.

A autoridade portuária paranaense já concedeu outras áreas, como a PAR32 e a PAR50.

Ambas tiveram o arrendamento arrematado pela empresa FTS Participações, em leilões realizados no ano passado e na sexta-feira passada na Bolsa de São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.