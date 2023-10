Para Randolfe, é possível avançar sobre leitura da LDO a partir da 2ª quinzena de novembro

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta quinta-feira, 26, que a expectativa do governo é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seja lida na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na segunda quinzena de novembro deste ano.

“Em relação à LDO e à lei orçamentária, acreditamos que é possível avançar sobre a leitura da LDO a partir da segunda quinzena de novembro. Vamos tentar dialogar com o relator para isso”, afirmou Randolfe, após reunião de líderes do Senado. Ele reforçou que a posição do governo é para a votação da LDO e da lei orçamentária neste ano.

Randolfe disse que o governo negocia com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) um entendimento para que seja possível votar vetos e projetos de lei que abrem crédito em sessão do Congresso Nacional.

“Ainda nesta semana, me reuni com Pedro Lupion presidente da FPA e tenho conversado constantemente com a senadora Tereza Cristina. Na segunda-feira, teremos um diálogo da FPA com o governo e tenho convicção de que teremos o apoio da bancada ruralista para a realização de sessão do Congresso no dia 9 de novembro e para, em um momento mais adequado, apreciarmos o veto do marco temporal”, afirmou Randolfe.