Economia Para membro do Fed, economia real tem se mostrado sólida e último payroll foi bastante forte

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira, 8, que a economia real dos Estados Unidos “tem se mostrado bastante sólida” e avaliou que o mais recente relatório mensal de empregos (payroll), divulgado na sexta-feira, foi “bastante forte”. Em entrevista á rádio WBEZ-FM, o dirigente falou sobre alguns aspectos do trabalho do Fed, explicando-os para o público.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Goolsbee disse que é preciso estar atento neste momento ao nível de aperto da política monetária.

Segundo ele, caso ela continue mais restrita, isso tenderá a elevar o desemprego. O dirigente não se pronunciou, porém, sobre um eventual momento adequado para o Fed começar a cortar juros.

Goolsbee disse que, apesar de ver quadro em geral positivo na economia, há alguns pontos para se prestar atenção, entre eles um aumento na inadimplência entre consumidores.

Segundo ele, é normal que essa alta modesta tenta ocorrido, no atual ambiente de juros mais elevados.