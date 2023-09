Brasil e Mundo Para maioria do mercado financeiro, novo PAC é negativo e não fará País crescer, diz pesquisa

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado pelo governo no início de agosto é uma medida negativa e não levará o País a crescer. Essa é a opinião da maioria do mercado financeiro, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 19.

Dos 87 profissionais de fundos de investimentos ouvidos, 71% consideram a medida negativa, contra 29% que a avaliam positivamente.

Para 85%, o valor de R$ 1,7 trilhão em investimentos anunciado é inadequado, enquanto 15% o consideram adequado.

Apenas 14% consideram que os investimentos serão eficientes para fazer o Brasil crescer.

Petrobras

Na avaliação sobre a Petrobras, 97% dos profissionais consultados em setembro afirmam que a política de preços da estatal está sendo influenciada por razões políticas, a mesma proporção de julho. Apenas 3% não veem influência.

O fim do PPI (paridade de preços de importação) é considerado negativo por 81% dos profissionais, enquanto 19% veem a medida positivamente.

A pesquisa ouviu 87 profissionais de fundos de investimentos sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro.