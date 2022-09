Para Guedes, crescimento da economia pode chegar a 3%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 14, que, se nada mais for feito daqui até o fim do ano, a economia brasileira já vai crescer 2,6% e pode chegar a 3%. Guedes fez as afirmações em discurso durante encontro com empresários na Associação Comercial do Rio (ACRJ).

Ele destacou o que definiu como erro de analistas sobre os índices da economia, como o crescimento do PIB e inflação. Segundo o ministro, as previsões equivocadas falavam em crescimento de 1,5% este ano e inflação em 7,4%, números revisados recentemente.

“Se não fizer nada até o fim do ano, já cresceu 2,6% e pode chegar a 3%. Todas as revisões para inflação já estão em 6,4% e tem gente como o Itaú falando em 6%. Esse é o caso do erro pelo aspecto técnico, que se deve à mudança de estrutura. Estamos causando uma mudança de estrutura na economia e os modelos de análise não conseguem acompanhar a velocidade dessa mudança”, disse Guedes.

Em paralelo, porém, ele afirma haver o erro associado à narrativa política, feito por “militantes”. “Mas tem o erro da narrativa política: 80% das notícias são ruins e 20% são boas, quando 80% dos fatos são bons e só 20% são ruins. Essa é a dissonância da narrativa política. Tem uma crise de acomodação. Alguns erram sem querer porque a estrutura da economia está mudando, mas outros estão fazendo militância”, afirmou.