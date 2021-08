Para Guedes, Brasil está melhor com dívida um pouco mais baixa e menos reservas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil está melhor com uma dívida um pouco mais baixa e menos reservas do que “com muitas reservas, câmbio baixo e dívida em bola de neve, incontrolável”. A declaração foi dada em reposta a uma pergunta sobre a transferência do lucro cambial do Banco Central para o Tesouro Nacional no ano passado, em audiência na Comissão Temporária da Covid-19 do Senado.

Guedes argumentou que a venda de reservas é um dos instrumentos usados para que a geração atual pague a sua guerra, em referência à Covid-19, sem deixar uma dívida muito alta para as próximas gerações.

“O nosso modelo é de disciplina fiscal mais forte, juros mais baixos e dólar um pouco mais alto. O BC não precisa de US$ 400 bilhões em reservas internacionais. Pode vender um pouco e transferir parte desse ganho para o governo. É nesse sentido também que digo que a nossa geração está pagando sua guerra”, afirmou o ministro da Economia.