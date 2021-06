Economia Para Gleisi, queda no IED é resultado de políticas neoliberais no pós-Dilma

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), avaliou que a queda no Investimento Estrangeiro Direto (IED) no último ano seria resultado da “política neoliberal” adotada pelos governos posteriores ao de Dilma Rousseff (PT). Levantamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) indica que a entrada direta de investimentos do exterior no País caiu 62% em 2020.

Gleisi aponta ainda que, segundo a Unctad, pela primeira vez nos últimos 14 anos o Brasil recebeu menos aplicações que o México.

Para a deputada, parte do “pouco investimento” recebido provém de privatizações. “Esse é o resultado da política neoliberal pós Dilma. E o povo cada vez mais desempregado”, escreveu a petista em publicação no Twitter.