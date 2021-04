Para Fed, emprego nos EUA acelerou e sentimento geral é otimista

A recuperação do mercado de trabalho dos Estados Unidos acelerou entre os dias 23 de fevereiro e 5 de abril, segundo relatou o Livro Bege, relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) que detalha o cenário econômico em cada um dos 12 distritos da instituição.

A maioria dos distritos, de acordo com o documento, reportou um aumento modesto a moderado no número de funcionários, enquanto os setores de manufatura, construção, lazer e hotelaria foram os mais beneficiados no período observado pelo Livro Bege, que classificou o sentimento geral de empregadores como “otimista”.

Houve ainda uma leve melhora nos salários pagos a trabalhadores, segundo relataram alguns contatos do Fed, afirma o documento, além de uma menor abstenção por conta da pandemia de covid-19.

“Os motoristas comerciais e de entrega foram especificamente citados como escassos, assim como os comerciantes especializados e qualificados”, nota a publicação.