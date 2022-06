Para Bolsonaro, já há apoio popular ‘muito grande’ para privatizar a Petrobras

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou na manhã desta segunda-feira, 13, que existe um apoio popular “muito grande”, que não existia até pouco tempo, para privatizar a Petrobras. “O povo está vendo que a Petrobras só visa lucro, nada mais além disso”, explicou.

O governo federal incluiu a Petrobras na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), a primeira etapa necessária para privatizar estatal.

Bolsonaro voltou a estimar um período de quatro anos para concluir a operação, caso vá adiante. É preciso, no entanto, aval do Congresso e também do Tribunal de Contas da União (TCU).

“Quando se fala em privatizar qualquer empresa demora anos. A Petrobras, se você fala em privatizar, leva no mínimo quatro anos. A gente apresentou uma proposta inicial, não vamos botar o pé no acelerador”, disse o presidente durante entrevista à Rádio CBN-Recife

Bolsonaro voltou a dizer que a estatal é uma empresa que “dá prejuízo para todos nós” e que tem lucros “abusivos”.