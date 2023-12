Para BC, operações intercompanhia são principais responsáveis por queda no IDP

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta segunda-feira, 4, que as operações intercompanhias foram as principais responsáveis pela diminuição do Investimento Direto no País (IDP) em outubro. Essas operações abarcam empréstimos de um mesmo grupo entre empresas instaladas no Brasil e no exterior.

O IDP decepcionou novamente no mês passado ao somar US$ 3,306 bilhões. No mesmo mês de 2022, o montante havia sido de US$ 5,826 bilhões. Em setembro, entraram no País US$ 3,752 bilhões em IDP.

O resultado também veio mais uma vez abaixo do piso das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,90 bilhões a US$ 6,90 bilhões. A mediana apontava ingresso líquido de US$ 4,50 bilhões.

No ano até outubro, o fluxo de IDP ficou em US$ 44,937 bilhões. Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 57,522 bilhões, o que representa 2,74% do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com Rocha, os outros dois componentes do IDP apresentaram ligeiros aumentos. São eles: participação no capital e reinvestimento de lucro.

Tendência de redução

Após ficar reticente no mês passado em cravar que há uma trajetória de baixa do Investimento Direto no País ao longo do ano, Fernando Rocha disse nesta segunda-feira que agora já é possível fazer essa afirmação. “Na nota passada (do setor externo), não quis afirmar que era uma tendência de redução, mas há, sim, uma tendência de redução dos ingressos do IDP”, afirmou em entrevista coletiva.

O técnico salientou que a queda do IDP em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado foi de 43% e que, na comparação no acumulado dos dois anos também até o mesmo mês, há uma baixa de 40%. “Isso mostra que há uma queda tanto em outubro quanto na comparação do acumulado do ano”, salientou.

No acumulado de 12 meses, Rocha destacou que o saldo estava em US$ 46,4 bilhões no encerramento de 2021 e que o valor foi subindo ao longo do ano passado, chegando a US$ 87,995 bilhões em janeiro deste ano.

“De lá para cá, vem se reduzindo mês a mês”, pontuou Rocha, explicando que a diferença fica ainda mais gritante porque a trajetória de 2022 foi de elevação. “Há uma tendência de redução do IDP ao longo deste ano”, reforçou.