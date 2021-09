Economia País tem taxa de informalidade de 40,6% no trimestre até junho, mostra IBGE

O País alcançou uma taxa de informalidade de 40,6% no mercado de trabalho no trimestre até junho, com 35,618 milhões de trabalhadores atuando informalmente, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, 1,658 milhão de pessoas a mais atuaram como trabalhadores informais.

A proporção de trabalhadores ocupados contribuindo para a previdência social ficou em 63,2% no trimestre até junho.

Subocupados por insuficiência de horas trabalhadas

Ainda segundo o IBGE, a taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 8,6% no trimestre até junho, ante 8,2% no trimestre até março.

Em todo o Brasil, há 7,543 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. O indicador inclui as pessoas ocupadas com uma jornada inferior a 40 horas semanais que gostariam de trabalhar por um período maior.

Na passagem do trimestre até março para o trimestre até junho, houve um aumento de 511 mil pessoas na população nessa condição. Em um ano, o País tem 1,930 milhão de pessoas a mais subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas.