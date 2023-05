País tem 2,241 milhões de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais, aponta IBGE

No primeiro trimestre de 2023, o País tinha 2,241 milhões de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 3,220 milhões.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 35,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Outras 979 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 36,7% menos indivíduos nessa situação ante o primeiro trimestre de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, 4,242 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 13,1% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,970 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, 4,4% menos indivíduos nessa categoria de desemprego do que no primeiro trimestre de 2022.