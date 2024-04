Economia País começou 2024 com expectativas de crescimento sendo ajustadas para cima, diz Durigan

O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, reiterou nesta segunda-feira, 8, que o País iniciou 2024 com expectativas de crescimento e balança comercial sendo ajustadas para cima, enquanto as de inflação estão sendo revisadas para baixo. “Esperamos mais um ano de bons resultados”, frisou Durigan, que participou à distância de evento do Valor Econômico.

Ele destacou que o governo trabalha com duas agendas para que o Brasil cresça com desenvolvimento social e responsabilidade ambiental: a da consolidação fiscal e a do desenvolvimento em novas bases.

Durigan destacou que a agenda fiscal foi iniciada no ano passado e já mostra bons resultados no início de 2024. “Uma agenda tão importante e dura, que vai se desenvolver no curto, médio e longo prazo, e ela é alcançada pela reforma tributária”, afirmou.

Sobre o desenvolvimento em novas bases, o secretário disse que é preciso aprender com os erros do passado.

Durigan frisou que o desenvolvimento dessas agendas está aberto ao debate público e que o governo busca a construção política delas com o Congresso e outras esferas.