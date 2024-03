Padilha volta a dizer que discutirá vetos à LDO em 7 março

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, voltou a mencionar que haverá uma reunião com integrantes da Comissão Mista de Orçamento em 7 de março para discutir vetos do governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Ele também voltou a dizer que é necessário esperar o relatório de receitas e despesas do governo, que será divulgado no dia 22, para discutir vetos e eventuais alterações no Orçamento deste ano.