Padilha: Esperamos que Jaques Wagner apresente relatório sobre desoneração nesta semana

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, prevê que seja realizada na noite desta terça-feira, 2, uma reunião para fechamento do relatório da proposta que trata da desoneração da folha de pagamentos de atividades econômicas e de prefeituras, e sua respectiva compensação. A expectativa é que o encontro reúna representantes do governo e do Senado, entre eles o relator do projeto, senador Jaques Wagner (PT-BA), que também é líder do Governo na Casa.

A previsão foi feita por Padilha após participar de reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede da pasta. O andamento dessa matéria é uma das prioridades para o governo no Senado nesta semana, já que a definição de uma fonte perene para bancar a benesse previdenciária ainda está pendente.

“Ainda nesta semana, Jaques deve apresentar nesta semana proposta de relatório da reoneração de setores. Ainda está pendente a fonte permanente de compensação. O relator acompanha Lula numa viagem a Bahia e deve voltar amanhã”, relatou Padilha.

Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que o Ministério da Fazenda já acenou positivamente em aceitar algumas das propostas sugeridas pelo Senado como fontes de compensação para a desoneração da folha. Entre as propostas citadas por Pacheco que serão usadas para compensar a renúncia fiscal da desoneração estão a repatriação de recursos no exterior, a atualização de ativos no Imposto de Renda e um “refis” de multas de agências reguladoras. Também deve ser incluída no bojo dessas medidas a taxação de importações de até US$ 50, afirmou Pacheco.