Padilha diz que marcará conversa com Cajado nesta semana para tratar sobre marco fiscal

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que irá marcar, para esta semana, uma conversa com o relator da proposta do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), para tratar sobre o marco fiscal. A expectativa, segundo Padilha, é que a proposta seja entregue nesta semana e que a votação ocorra na próxima semana.

“Queremos fazer uma reunião com ele (Cajado) esta semana antes da entrega do seu relatório do marco fiscal”, disse Padilha a jornalistas nesta segunda-feira, 8.

De acordo com o ministro, o encontro deve ser coordenado por ele e pelo Ministério da Fazenda, além do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), para se fazer cumprir o calendário de votação.

“Uma das prioridades absolutas do governo, desde o começo da legislatura, era exatamente conseguirmos aprovar, votar na Câmara dos Deputados e buscar aprovar no Senado a nova regra fiscal antes da data de enviarmos a nova proposta orçamentária, que deve acontecer no começo do segundo semestre”, afirmou Padilha.