Padilha diz que governo quer aprovar ainda em junho os dois indicados para o BC

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo quer aprovar ainda em junho seus dois indicados para diretorias do Banco Central, Gabriel Galípolo (Política Monetária) e Ailton Aquino (Fiscalização). “Temos expectativa, ainda no mês de junho, da aprovação dos dois nomes do Banco Central. Isso reforça ainda o ambiente de segurança econômica para o Brasil crescer cada vez mais, e a taxa de juros entrar em uma trajetória descendente”, declarou o ministro em entrevista à CNN Brasil.

Para Padilha, que participou da reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com empresários varejistas nesta semana, é “praticamente um consenso” a necessidade de o Banco Central dar início à redução dos juros.

“Está na hora, o mercado também tem apontado”, disse o articulador político do governo.