Padilha convida Haddad para reunião da Câmara Técnica Econômica do Conselhão

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ter convidado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para participar da primeira reunião da Câmara Técnica de Assuntos Econômicos do Conselhão, reativado no governo Lula. O convite foi feito durante agenda com Haddad nesta terça-feira, 20, que reuniu também o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o líder do governo na Câmara, José Guimarães.

Segundo Padilha, o encontro da Câmara Técnica deve ocorrer na próxima semana. “Exatamente pelo bom ambiente econômico do País, melhora da situação econômica, ambiente fiscal na nossa opinião com mais sustentabilidade, e vontade grande dos conselheiros de se manifestarem sobre isso”, disse o ministro, que também reforçou o “ambiente positivo” para a Câmara votar a reforma tributária antes do recesso parlamentar.

“Na reunião que fizemos tratamos da reunião sobre a reforma com governadores”, explicou Padilha, se referindo ao encontro marcado para quinta-feira, 22.