Padilha confirma que PSD indicou Guilherme Campos para Secretaria de Política Agrícola

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou nesta segunda-feira, 24, que o PSD indicou o superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo, Guilherme Campos Júnior, para assumir o posto de secretário de Política Agrícola da pasta, no lugar de Neri Geller, como mostrou o Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo Padilha, esta foi a única sugestão de nome recebida até o momento e não há objeção à indicação.

“Da nossa parte já foi encaminhado (o nome) ao Ministério da Agricultura, não temos nenhuma objeção a esse nome (…) é uma pessoa qualificada”, disse Padilha. “Tem características técnica e política para o cargo, agora é tramitação administrativa”, emendou.

Geller foi exonerado do posto de secretário após denúncias de irregularidades no leilão feito pelo governo federal para a compra pública de arroz importado.

As suspeitas são de tráfico de influência e conflito de interesses. Diante da polêmica, o leilão foi suspenso e Geller demitido, após suspeitas de ligação do seu filho com a compra pública de arroz.

A pasta é uma das mais importantes do Ministério por ser responsável pela formulação do Plano Safra e das demais políticas de crédito de apoio aos produtores rurais. A secretaria também é a que tem interlocução direta com o setor produtivo ao receber os pleitos e demandas das entidades.

Campos está à frente da Superintendência da Agricultura em São Paulo desde julho de 2023. Ele presidiu os Correios de 2016 a 2018 e é ex-deputado federal, posto que ocupou por dois mandatos, de 2007 a 2015. Ele já foi também diretor administrativo e financeiro do Sebrae em São Paulo e vice-prefeito de Campinas, de 2005 a 2007.