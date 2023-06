Padilha cita clima de otimismo no Congresso para tramitação da reforma tributária

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse estar otimista com a tramitação da reforma tributária no Congresso, após reunião nesta quinta-feira, 22, de alinhamento da proposta entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e governadores. Em sua avaliação, a expectativa com a aprovação da proposta é de crescimento econômico imediato no País.

A fala se deu durante entrevista concedida pelo ministro ao programa A Voz do Brasil, nesta noite. “A expectativa com a reforma tributária aprovada é que a gente possa ter de imediato um crescimento de mais de 10% a mais do crescimento econômico no nosso país”, disse Padilha.

Em sua visão, há um clima de otimismo no Congresso para a aprovação da proposta. Além disso, ele elogiou o “belo trabalho” feito pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da reforma tributária. A expectativa do governo, conforme pontuou, é votar a reforma na Câmara neste semestre para “poder trabalhar no segundo semestre no Senado”.

Nesta manhã, Lira recebeu governadores e o relator da proposta para discutir a reforma tributária. O encontro ocorreu na residência oficial da Presidência da Câmara. Há pouco, Ribeiro ainda disse que Lira quer votar a reforma no plenário da Casa até 7 de julho.

Arcabouço fiscal

Padilha classificou como uma “grande vitória”, tanto do governo como do Brasil, a aprovação do texto-base da matéria no Senado, na quarta-feira, 21. Ao citar um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social proporcionada pela proposta, o ministro avaliou que isso dará maior credibilidade ao País para receber investimento externo.