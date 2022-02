Pacote aprovado é crucial para superar competitividade da China, diz Biden

A “Lei América Compete”, aprovada nesta sexta-feira pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e cujo aporte é de US$ 350 bilhões, é “crucial” para que o país supere a competitividade da “China e de outras nações no século XXI”. A afirmação é do presidente norte-americano, Joe Biden, em nota divulgada nesta sexta.

“Empresas e trabalhadores elogiaram essa legislação como vital para continuar o impulso econômico que vimos no ano passado, e os líderes de segurança nacional de ambas as partes disseram que os investimentos neste projeto são necessários se quisermos manter nossa vantagem competitiva globalmente”, disse o mandatário.

A pauta agora passará para apreciação do Senado dos EUA, onde será necessário maior esforço por parte de democratas para a aprovação.