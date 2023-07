Pacheco recebe Haddad, Simone Tebet e Padilha para discutir reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebe nesta terça-feira os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para falar sobre a reforma tributária, que foi aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados. O encontro será na residência oficial da Presidência do Senado, às 11h. A reforma tributária é uma prioridade do governo e deve ter percalços no Senado.