Pacheco: Marcamos na próxima terça-feira reunião com relatores do PL do mercado de carbono

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 6, que terá uma reunião com a senadora Leila Barros (PDT-DF) e com o deputado federal Aliel Machado (PV-PR), relatores do projeto de lei do mercado de crédito de carbono no Senado e na Câmara. O objetivo é tentar chegar a um “texto comum” das duas Casas.

“A Leila (Barros) avançou bastante no texto, não só aquele que havia sido aprovado no Senado, mas com o texto aprovado na Câmara. Marcamos para a terça-feira que vem uma reunião com ela, Aliel Machado e consultores para chegarmos a um texto comum. Assim como regulamentação da IA (Inteligência Artificial), é um tema muito importante para ser aprovado no segundo semestre deste ano”, disse Pacheco.

O projeto do mercado de crédito de carbono foi aprovado no Senado e na Câmara no ano passado, mas os deputados fizeram modificações e o texto precisou voltar para uma nova análise dos senadores. Porém, a falta de acordo entre senadores e deputados sobre qual conteúdo deve prevalecer fez com que a tramitação do texto ficasse parada nos últimos meses.