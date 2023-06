Economia Pacheco diz que alterações do Senado na regra fiscal não foram ‘inusitadas’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 26, que as alterações feitas pela Casa na regra fiscal não têm nada de “inusitado”. Os senadores alteraram pontos da medida, que precisará de nova análise pela Câmara.

Mais cedo, o relator do projeto na Casa Baixa, Cláudio Cajado (PP-BA), disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que as mudanças foram políticas, e defendeu descartá-las.

Pacheco afirmou que o diálogo com a Câmara é permanente e que a discussão sobre o projeto está correndo dentro da normalidade.

Ele falou em entrevista a jornalistas depois de reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.