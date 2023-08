Pacheco confirma que Lira deve entregar reforma tributária nesta quinta-feira

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reúnem nesta quinta-feira, 3, em um gesto simbólico de entrega da reforma tributária ao Senado.

“Parece-me que amanhã os autógrafos ficarão prontos na Câmara dos Deputados – é a notícia que tenho -, e o presidente Arthur Lira virá pessoalmente trazer os autógrafos à presidência do Senado. Acho importante isto, que é uma demonstração, inclusive, de alinhamento do Senado com a Câmara dentro do propósito comum de se ter uma reforma tributária no Brasil”, disse Pacheco, durante a sessão do Senado nesta quarta, 2.

Pacheco reforçou que a reforma tributária será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado assim que for enviada ao Senado.

“Nosso objetivo é que até o final do ano nós possamos promulgar essa emenda à Constituição da reforma tributária do País”, completou Pacheco.

O encontro de Pacheco e Lira ainda não tem horário para ser realizado.