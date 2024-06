Economia Ouro fecha em queda, pressionado por alta do dólar e dos juros dos Treasuries

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 26, pressionado pela alta do dólar e dos juros dos Treasuries. A alta do dólar tem prejudicado a atratividade do metal precioso, enquanto a moeda norte-americana assume protagonismo como ativo de proteção contra os riscos eleitorais na Europa.

O ouro para agosto fechou em queda de 0,76%, em US$ 2.313,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O analista de Mercados Oanda Zain Vawda afirma que o ouro segue sem direção nos últimos dias, oscilando entre altas e baixas e sendo prejudicado pelo repique no valor do dólar mundo afora.

Ele pontua que a moeda deve continuar se movimentando lateralmente no curto prazo, mas que pode ganhar um direcionamento mais claro após a leitura da inflação do PCE americano de maio, que será divulgada na sexta-feira.

Segundo o Bank of America (BofA), o ritmo de compra de ouro tem sido mais fraco ultimamente, enquanto o mercado aguarda novos direcionamentos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).