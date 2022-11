Economia Ouro fecha em alta, com desvalorização do dólar e CPI menor que o esperado

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 10, em uma sessão marcada pela desvalorização do dólar, após dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos cravarem a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) pode desacelerar a alta de juros.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 2.33%, a US$ 1.753,70 por onça-troy.

Segundo relatório da Oanda, a “morte” do dólar e o caos nas criptomoedas foram alguns dos principais responsáveis por deixar o ouro atraente novamente. “O metal pode ter um caminho estável para o nível de US$ 1.800, se a fraqueza do dólar permanecer”, diz a consultoria.

Hoje, a presidente distrital do Fed em Dallas, Lorie Logan, destacou que o BC americano deve se manter firme à meta da taxa em 2% ao ano. Já a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, afirmou que é apropriado considerar o arrefecimento da trajetória de alta das taxas de juros. Entretanto, ela ressaltou que “um mês de dados” de inflação não é uma vitória ainda, e é provável que mais altas de juros venham.