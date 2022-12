Organização ajuda a ter maior controle do dinheiro e evita endividamento

Rogério Araujo é especialista em investimentos e mercado financeiro - Foto: Divulgação

Ainda faltam 20 dias para o início de 2023, mas a hora da virada nas finanças é agora. Segundo especialistas, ter um controle dos gastos pessoais ajuda a evitar o endividamento e a ter mais tranquilidade.

O economista Isaías Matos recomenda fazer uma retrospectiva de 2022. “Faça uma autoavaliação minuciosa das suas contas do ano anterior, sendo sincero em todos os aspectos possíveis. Aconselho pensar no que deu certo e no que é possível promover melhoras”, orientou o economista, que também é professor na UniFTC.

Quem está endividado deve priorizar resolver essa situação. Mas a ideia não é usar todo o rendimento para pagar o que está devendo, já que a tendência nesse caso é fazer novas dívidas para arcar com os gastos do mês. O primeiro passo é listar o quanto está devendo e qual a taxa de juros de cada uma das dívidas.

“No caso de quem está com muitas dívidas, um caminho é a Lei do Superendividamento. Esta lei, em alguns casos, permite que as pessoas negociem suas dívidas garantindo um percentual para sua sobrevivência mínima. O objetivo é viabilizar a negociação de débitos, semelhante ao que ocorre hoje com as empresas em recuperação judicial”, explicou o educador financeiro Rogério Araujo, especialista em investimentos e mercado financeiro.

Ainda na esteira do endividamento, o cartão de crédito pode ser o vilão da organização financeira. “Muitas pessoas se endividam porque acabam se iludindo com o valor do limite de crédito e não conseguem pagar a fatura”, alertou Matos.

Entre as boas práticas indicadas pelos especialistas está o planejamento mês a mês. Isso pode ser feito através de uma planilha, algum aplicativo ou até em um caderno, mas o importante é registrar o quanto entra, o quanto sai e para onde o dinheiro vai.

Com isso em mãos, é possível avaliar os gastos que podem ser diminuídos para ter um mês mais tranquilo até o recebimento do próximo salário. A alta nos preços, contudo, realmente dificulta o fechamento das contas.

“Está sobrando mês e faltando salário? Com inflação em alta e queda no poder de compra, equilibrar o orçamento torna-se uma tarefa ainda mais desafiadora. Por isso mesmo, manter o controle dos gastos é essencial para esticar o salário até o final do mês. A dica é fazer uma análise detalhada do seu orçamento. Será que o seu estilo de vida é compatível com sua renda? Se não, há duas soluções: cortar gastos ou aumentar a receita”, defende Araújo.

Por fim, com as contas equilibradas, deve ser priorizada a criação de uma reserva de emergência. “Colocar um teto de gastos em cada categoria de despesas é essencial para fechar cada mês com o saldo positivo. Dentro deste saldo positivo também pode-se retirar o valor para criação da reserva de emergência, que ajuda em momentos imprevistos. O ideal é que esta reserva tenha seis vezes o valor do gasto mensal da pessoa”, finaliza Matos.

Para mudar as finanças, é preciso mudar a relação com o dinheiro. “É preciso ler, estudar, ver vídeos e consumir o máximo de informação possível sobre dinheiro para não cair em armadilhas que destroem suas finanças pessoais. Converse abertamente sobre finanças com as pessoas que vivem com você, inclusive as crianças”, afirmou Araújo.