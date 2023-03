Orçamento de Biden deve ter resistência do Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai divulgar nesta semana seu projeto de orçamento anual – que provavelmente não ganhará força no Congresso. O documento, porém, vai mostrar as prioridades de Biden antes de uma campanha de reeleição e preparará terreno para negociações contenciosas com os republicanos sobre gastos do governo.

Em fevereiro, Biden disse que seu orçamento para o ano fiscal de 2024 traçará um plano para reduzir o déficit em US$ 2 trilhões em 10 anos e estender a solvência do Medicare Trust Fund em pelo menos duas décadas. Ele prometeu atingir as metas sem cortar os benefícios da Previdência Social e do Medicare ou aumentar os impostos para americanos que ganham menos de US$ 400 mil por ano.

Para cumprir as promessas, a expectativa é de que Biden proponha aumento de impostos para pessoas e corporações mais ricas. Shalanda Young, diretora do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, disse que o orçamento se concentrará em quatro temas: expansão da economia, redução de custos, proteção da Seguridade Social e do Medicare e redução do déficit.

Embora democratas e republicanos tenham dito que querem tomar medidas para reduzir a diferença anual entre gastos e receitas, o orçamento deve mostrar as abordagens conflitantes das duas partes para fazer isso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.