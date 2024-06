Brasil e Mundo Oracle anuncia parcerias com Microsoft, OpenAI e Google; ação sobe 9% no after hours

A Oracle anunciou na noite desta terça-feira, 11, que vai estender sua parceria com a Microsoft e a OpenAI para desenvolver a plataforma Microsoft Azure AI na infraestrutura de nuvem da Oracle. A parceria vai oferecer capacidade adicional à OpenAI.

Durante a divulgação de seu balanço trimestral, a Oracle confirmou também que a Google Cloud, da Alphabet, vai oferecer serviços de banco de dados da Oracle Cloud, além de interconexão de rede de alta velocidade com a Oracle.

Nos resultados trimestrais, a companhia afirmou também que espera nova alta de demanda no trimestre atual. Mesmo assim, os resultados ficaram levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,63, abaixo da previsão de US$ 1,65. Enquanto isso, a receita foi de US$ 14,28 bilhões, abaixo dos US$ 14,56 bilhões esperados pela FactSet.

Às 19h16 (de Brasília), as ações da Oracle subiam 9,65% no after hours de Nova York.