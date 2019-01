ONS registra dois recordes de carga de energia elétrica em janeiro

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta quarta-feira, 16, que registrou em janeiro dois recordes consecutivos de carga de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No dia 15, às 15h39, a demanda máxima do sistema alcançou 85.800 megawatts (MW). Na tarde desta quarta-feira, 16, aconteceu um novo recorde de carga no SIN, quando a demanda máxima ultrapassou os 87.000 MW. O recorde anterior tinha sido registrado em 5 de fevereiro de 2014, quando alcançou o pico de 85.708 MW, às 15h41.

“Os recordes se devem às altas temperaturas registradas em todas as regiões do País”, disse o ONS em nota.

De acordo com o operador, os recordes de janeiro aconteceram em dias atípicos, com algumas restrições importantes no sistema de operação. A primeira se refere à indisponibilidade do bipolo de Belo Monte. A segunda se deve à indisponibilidade do polo 1 do elo de corrente contínua da linha de transmissão do Madeira, decorrente de um problema técnico na subestação de Porto Velho. A causa ainda está sendo objeto de análise pelo agente.

“Apesar dessas ocorrências no SIN, não houve interrupção no fornecimento de energia, sendo atendidos os critérios de operação referentes à tensão e frequência”, explicou o órgão que controla a carga de energia disponível no País.