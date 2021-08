Economia ONS informa desligamento na subestação Macapá, no Amapá

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que nesta quarta-feira, 25, às 10h18, houve um desligamento na subestação Macapá, no Amapá, provocando a interrupção estimada de 184 MW de carga. Segundo o ONS, às 10h35 foi iniciada a recomposição e às 12h13 todas as cargas já estavam recompostas.

“O ONS reitera que, assim que identificou o problema, atuou prontamente para iniciar a recomposição do sistema e para que o completo fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível. O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos”, disse o órgão em nota.

Em novembro do ano passado, o Estado do Amapá sofreu um apagão que durou cinco dias e atingiu 13 dos 16 municípios, incluindo a capital Macapá.

Outra ocorrência, de menor escala, foi registrada em junho deste ano.