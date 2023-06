OMC diz que problemas em cadeias de produção reafirmam importância de sistema multilateral

As dificuldades ainda vistas atualmente nas cadeias de produção global ilustram a importância de um sistema multilateral para a resolução de divergências no comércio, afirma o economista-chefe da Organização Mundial de Comércio (OMC), Ralph Ossa. Em artigo firmado na Finance & Development Magazine, publicada nesta quinta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), ele argumenta que um modelo como o da OMC é a melhor alternativa para garantir segurança econômica, com a flexibilidade e a segurança dada por ele como a melhor opção para mitigar problemas em cadeias de produção.

Segundo Ossa, o ajuste feito pela Etiópia diante da guerra na Ucrânia é um exemplo claro disso. A Etiópia importava 45% de seu trigo de Ucrânia e Rússia, e viu uma forte queda nessas entregas com o conflito, mas conseguiu elevar fortemente importações de EUA e Argentina, exemplifica. “Claramente, uma substituição rápida do tipo entre fornecedores alternativos seria muito mais difícil em uma economia mundial fragmentada”, diz.

Egito e Turquia também conseguiram evitar problemas de desabastecimento no contexto do conflito, recorda.

Ossa afirma que as evidências apontam para alta concentração nas cadeias de produção globais.

Ele menciona estimativas segundo as quais a fragmentação da economia global em dois blocos rivais reduziria a renda real em 5,4% em média. A estimativa da própria OMC ainda diz que uma retomada do multilateralismo poderia elevar a renda real em 3,2%.

Para o economista-chefe da OMC, o ideal é que exista um trabalho por uma globalização mais inclusiva, na qual um grupo maior de países possa participar nas cadeias de valor globais.