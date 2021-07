OMC diz que pode e deve ser atuante na produção de vacinas contra Covid

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta sexta-feira que a entidade multilateral “pode” e “deve” desempenhar um papel crucial no aumento da produção de vacinas contra a Covid-19. Em mensagem que abre o relatório anual do órgão, a líder defende uma recuperação econômica global “forte, sustentada e inclusiva”.

Ao ressaltar a importância dos imunizantes contra o coronavírus, Ngozi pediu que os países-membros da OMC melhorem o acesso às matérias-primas necessárias para a fabricação das doses e trabalhem com os fabricantes para aumentar o volume de produção. Ela também afirmou que é preciso encontrar soluções pragmáticas para questões de propriedade intelectual das vacinas, transferência de tecnologia e know-how.

“Ao responder juntos a uma crise global sem precedentes em nossas vidas, os membros da OMC podem começar a reconstruir a confiança necessária para enfrentar os desafios futuros”, frisou Ngozi.

Após o choque causado pela pandemia de Covid-19, destacou a diretora-geral da OMC, muitas das medidas de restrição ao comércio já foram revogadas, mas outras ainda estão em vigor. “O sistema multilateral de comércio desempenhou um papel importante nos esforços para combater a Covid-19 e estou convencida de que a OMC pode e deve fazer mais”, disse Ngozi.