Oi pede tutela de urgência cautelar envolvendo potencial renegociação de dívidas

A Oi, empresa em recuperação judicial, informou na manhã desta quinta-feira, 2, que a companhia e suas subsidiárias Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. requereram ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro o pedido de tutela de urgência cautelar, em segredo de justiça, para “suspensão de certas obrigações assumidas pela companhia”.

De acordo com fato relevante, o pedido visa “a proteção do seu caixa e, consequentemente, a continuidade das negociações com os seus credores de forma equilibrada e transparente”. Além disso, se dá “no contexto das discussões e tratativas com credores da Oi envolvendo uma potencial renegociação de certas dívidas da companhia”.

A Oi aguarda a manifestação do juízo supracitado e diz que manterá o mercado informado.