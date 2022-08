Oi confirma venda de torres para a Highline por até R$ 1,697 bi

A Oi confirmou nesta segunda-feira, 22, que a proposta vinculante apresentada pela NK 108, afiliada da Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações, foi a única válida em um processo competitivo na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A aquisição da SPE Torres 2, no valor de até R$ 1,697 bilhão, que serão pagos em dinheiro, foi antecipada pelo Broadcast,sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Do montante total, segundo fato relevante, até R$ 1,088 bilhão serão pagos na data de fechamento da operação, e o restante, até R$ 609 milhões, serão pagos até 2026, a depender da quantidade futura de Itens de Infraestrutura a serem utilizados, os quais serão refletidos no Contrato de Compra e Venda da SPE Torres 2 a ser negociado, explica a Oi.

Em nota ao Broadcast, a Oi destaca que a venda do lote de torres fixas para a Highline é um dos últimos eventos previstos antes do fim do processo de sua recuperação judicial, ao lado da formalização do processo de venda da base de assinantes DTH.

Essa venda, ainda conforme a Oi, permite a injeção de novos recursos na companhia, e traz ainda um potencial aporte adicional em três anos, com flexibilidade quanto ao uso e obrigações futuras das torres vendidas, em função da evolução da sua necessidade operacional.

“Todos esses movimentos são importantes para a continuidade do plano de transformação da Oi, que prevê o redirecionamento do nosso foco para os serviços de fibra ótica e soluções digitais para os segmentos consumidor, empresarial e corporativo, reinventando assim a companhia para atender às novas necessidades do mercado e da visão de longo prazo da empresa”, destaca a Oi.